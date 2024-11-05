澎湖前議長劉陳昭玲涉冒領出席費 50萬元交保

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（中央社澎湖縣5日電）今年8月因貪污案等罪判處10年2月的澎湖縣議會前議長劉陳昭玲，昨天再傳未參與議會赴望安等離島地方考察，卻冒領出席費，澎湖地檢署在傳訊後，諭令新台幣50萬元交保。

澎湖縣議會每年的定期大會中，都會排定3天的議員下鄉考察行程，112年底召開定期大會時，前往望安和七美等離島考察時，劉陳昭玲並未參與行程，卻簽到支領出席費，有冒領嫌疑，最近遭人檢舉。

澎湖地檢署接獲檢舉後，傳喚劉陳昭玲和7名縣府與議事組等人員，並調取下鄉考察資料，檢方昨天晚間完成偵訊，訊後諭令劉陳昭玲以50萬元交保。

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檢調發現，雖只有劉陳昭玲1人遭檢舉，但議會19席議員中，不排除有更多議員涉案冒領費用，目前正蒐證中，同時研析未參與下鄉考察程，是否就屬於未參與開會，即不得請領出席費等。

國民黨籍前議長劉陳昭玲，在澎湖議會長達40餘年，曾擔任第15屆至第20屆澎湖縣議會連6屆議長，創地方自治史紀錄，本屆因涉民國106年至110年度，在澎湖車船處預算與人事案、文光國小、消防局、衛生局等人事案的關說賄賂案，在貪污起訴後請辭議長一職，今年8月因收受賄賂罪遭判10年2個月徒刑，現正上訴中。（編輯：李淑華）1131105