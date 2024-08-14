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澎湖前議長劉陳昭玲涉貪案 一審判10年2月

2024/8/14 17:17（8/14 18:26 更新）
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前澎湖縣議長劉陳昭玲（圖）等人涉貪案，澎湖地方法院14日一審宣判，劉陳昭玲被判刑10年2個月、褫奪公權6年，全案仍可上訴。圖為劉陳昭玲過去於議會留影。中央社 113年8月14日
前澎湖縣議長劉陳昭玲（圖）等人涉貪案，澎湖地方法院14日一審宣判，劉陳昭玲被判刑10年2個月、褫奪公權6年，全案仍可上訴。圖為劉陳昭玲過去於議會留影。中央社 113年8月14日
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（中央社澎湖縣14日電）澎湖縣議會前議長劉陳昭玲與機要秘書陳淑美等人涉貪污案，澎湖地方法院今天宣判，劉陳昭玲判處10年2月，褫奪公權6年；陳淑美有期徒刑3年10月，褫奪公權3年。全案可上訴。

澎湖地院下午4時由審判庭庭長黃鳳歧、法官王偉為和王政揚等宣判，劉陳昭玲與陳淑美與委任律師均未到庭聆判。

澎湖地院判決主文指出，劉陳昭玲自民國106年至110年度，在澎湖車船處預算與人事案、文光國小、消防局2案、衛生局等人事案，基於職務上行為收受賄賂，指示秘書陳淑美向車船處、教育處、消防局、衛生局等施壓，要求購買15萬元皮包與交付36萬，以及100萬、15萬和10萬元關說人事費之對價，在偵查中自白坦承不諱，並繳回犯罪所得，依共同不違背職務收受賄賂罪，各判處10年2個月和3年10個月徒刑。

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審判長黃鳳岐對劉陳昭玲長期擔任澎湖議會議長、陳淑美長期擔任機要秘書，本應奉公守法，竟對政府預算審議、單位職缺、人事陞遷等職務上行為收受賄賂，嚴重敗壞官箴，並知道檢搜索退還賄款與刪除議會監視畫面，採取限制加重原則。

劉陳昭玲出生於澎湖縣湖西鄉沙港村，自25歲投入澎湖縣議會議員選舉，立足地方政壇長達40餘年，還創下連10屆當選、未曾落選紀錄，並擔任第15屆至第20屆澎湖縣議會連6屆議長，創地方自治史紀錄。在貪污案起訴後請辭第20屆議長一職。（編輯：李淑華）1130814

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