澎湖前議長劉陳昭玲涉貪案 一審判10年2月

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（中央社澎湖縣14日電）澎湖縣議會前議長劉陳昭玲與機要秘書陳淑美等人涉貪污案，澎湖地方法院今天宣判，劉陳昭玲判處10年2月，褫奪公權6年；陳淑美有期徒刑3年10月，褫奪公權3年。全案可上訴。

澎湖地院下午4時由審判庭庭長黃鳳歧、法官王偉為和王政揚等宣判，劉陳昭玲與陳淑美與委任律師均未到庭聆判。

澎湖地院判決主文指出，劉陳昭玲自民國106年至110年度，在澎湖車船處預算與人事案、文光國小、消防局2案、衛生局等人事案，基於職務上行為收受賄賂，指示秘書陳淑美向車船處、教育處、消防局、衛生局等施壓，要求購買15萬元皮包與交付36萬，以及100萬、15萬和10萬元關說人事費之對價，在偵查中自白坦承不諱，並繳回犯罪所得，依共同不違背職務收受賄賂罪，各判處10年2個月和3年10個月徒刑。

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審判長黃鳳岐對劉陳昭玲長期擔任澎湖議會議長、陳淑美長期擔任機要秘書，本應奉公守法，竟對政府預算審議、單位職缺、人事陞遷等職務上行為收受賄賂，嚴重敗壞官箴，並知道檢搜索退還賄款與刪除議會監視畫面，採取限制加重原則。

劉陳昭玲出生於澎湖縣湖西鄉沙港村，自25歲投入澎湖縣議會議員選舉，立足地方政壇長達40餘年，還創下連10屆當選、未曾落選紀錄，並擔任第15屆至第20屆澎湖縣議會連6屆議長，創地方自治史紀錄。在貪污案起訴後請辭第20屆議長一職。（編輯：李淑華）1130814