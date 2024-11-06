台中救護車時速破百釀事故 警指非絕對路權也應避讓

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（中央社記者蘇木春台中6日電）台中中、西區醫院密集，今年已發生5件民營救護車事故，其中1件救護車時速破百撞上轎車，警方日前向業者宣導「救護車僅有優先路權、非絕對路權」，也呼籲民眾遇救護車應避讓。

台中市警局第一分局今天表示，中、西區為台中市交通要道，且設有衛福部台中醫院、澄清綜合醫院、林森醫院及仁愛之家附設靜和醫院等，鄰近的北區有中國醫藥大學及南區的中山醫學大學附設醫院等。

台中第一警分局統計，今年至今中、西區已發生5件民營救護車交通事故，其中1件事故為今年5月間，救護車以時速逾100公里，與路口轉彎車發生碰撞，遭撞的自小車還翻轉180度，釀成欲救人反而受傷的交通事故。

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警方日前至多家民營救護車公司，宣導「救護車輛僅有優先路權，而非絕對路權」、「非遇緊急任務，不得開啟警鳴器及警示燈」、「行經路口務必減速查看有無來車」以及「防禦駕駛」等觀念，因此類型交通事故嚴重性較高，警方並與醫院配合舉辦「救護車交通安全宣導」講座。

警方呼籲駕駛人，駕車途中如聽到救護、消防等車輛警鳴聲，應立即避讓執行緊急任務車輛優先通行，以確保黃金救援時間，若不立即避讓者，依據道路交通管理處罰條例第45條，可處車輛駕駛人新台幣3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照。（編輯：龍柏安）1131106