台中警分析詐騙手法 交友投資損失最重

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（中央社記者趙麗妍台中6日電）台中市警察局今天公布台中地區今年1至10月間，共計2萬5400多件詐騙案，詐騙手法前3名為交友投資、解除分期付款、網拍等，其中交友投資損失破百億，占財損總額近8成。

台中市警察局今天召開記者會，公布113年台中市詐騙儀表板的詐騙案件發生現況，並進行手法分析，希望透過實際案例說明，提升台中市民防詐意識。

經統計分析，台中地區113年1月至10月間，共計發生2萬5400多件詐騙案，財損金額達新台幣128億976萬餘元，換算平均每小時台中市民會遭遇3.4件詐欺案，損失176萬元，行政區統計，以北屯區、西屯區、南屯區及大里區為案件高發地區。

詐騙手法分析，台中市民易發生的前3名高發案件手法，計有假交友投資、解除分期付款及假網拍等3類，其中假交友投資，不管件數或財損皆位居各類手法首位，假交友投資在統計期間共計造成民眾損失101億9520萬元，占財損總額將近8成。

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被害人洪先生透過臉書廣告獲知投資訊息，遵循假投顧老師指令載入假的投資APP，殊不知看到的獲利數據，都是詐騙集團後台控制，不斷投入本金，等待出金時才發現都是假相，為時已晚，損失8000多萬元。

台中市警察局為打擊詐欺犯罪，結合金融機構、超商、民間團體等第三方力量，建立民眾的防護網，呼籲民眾受騙能勇敢站出來報案，警民合作、齊心抗詐。（編輯：謝雅竹）1131106