律師勾結富二代組機房詐騙上億 代步名車遭拍賣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷高雄8日電）高雄陳姓律師涉勾結多名富二代同窗舊識及代書組成詐欺機房，利用假投資虛擬貨幣手法詐得上億元，並購買名車代步遭訴。行政執行署高雄分署將在11日拍賣遭查扣的3部名車。

高雄分署11日上午11時將在高雄分署舉辦「五打七安聯合拍賣會暨打詐宣導活動」，拍賣物件有超跑名車麥拉倫、保時捷等汽車、8台各式機車、3艘船舶、高樓層景觀商辦及分別位在高雄及澎湖共46筆不動產。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

高雄分署指出，遭高雄地檢署查扣的3部名車車款型式分別為，車身灰色的麥拉倫570S Coupe，2016年9月出廠，排氣量3799CC，屬前置引擎、後輪驅動的跑車型轎車，及車身白色的保時捷MACAN，2023年3月出廠，排氣量1984CC，屬7速手自排、四輪驅動的運動休旅車，及車身白色BMW X6 XDRIVE40I，2022年9月出廠，排氣量2998CC，屬前置引擎、四輪驅動的廂型轎車。

高雄分署表示，拍賣會當天上午9時30分在高雄分署一樓外場辦賞車會，有意競標民眾可在上午10時登記拿取號碼牌，上午11時舉辦競標，因3部名車為動產，依規定無法公開底價，開標後只要現場喊價超過底價且是全場最高價，就能入主超跑名車。另外，要參與動產競標民眾應在11日上午10時至10時59分至高雄分署拍賣現場設立應買人登記處登記參與競標。（編輯：郭諭儒）1131108