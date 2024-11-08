台中港管制區取締違法垂釣 8月至今查獲逾40人

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（中央社記者蘇木春台中8日電）1名男子昨天闖入台中港管制區內疑似採蚵，卻一度傳落水讓警消疲於奔命。台中港警隊今天表示，今年8月至今已查獲違法垂釣逾40人，近20人裁罰新台幣10萬元，籲民眾勿違規。

台中港務警察總隊今天表示，台中港區昨天有1名63歲男子闖入管制區內，一度外傳有人落水，警消到場卻未尋獲，經調查男子疑似在管制區內採蚵，為躲避查緝躲進涵洞內，將通知他到案說明，後續依商港法移送裁處。

警方指出，台中港務警察總隊自今年8月起，落實對台中商港管制區淨化管理及安全監控，強力取締民眾擅闖管制區釣魚、採蚵，自8月至今，查獲擅闖管制區垂釣案已逾40人，經交通部航港局裁罰10萬元已近20人，裁罰總金額已近200萬元，對於罰鍰逾期不繳納者，移送法務部行政執行署強制執行。

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警方表示，鑑於外籍移工在台中商港區工作者眾多，且外籍移工不諳台灣國情、中文及法律恐誤觸法網，因此協請勞動部動力發展署及鄰近縣市政府勞工局等機關，利用適當時機或公開場合，對外籍移工加強宣導，切勿在台中商港區違規釣魚，因而遭裁罰損失金錢。

警方說明，依據商港法第35條，擅闖管制區可裁罰10萬至50萬元罰鍰，另違規釣魚處600元以上罰鍰。（編輯：郭諭儒）1131108