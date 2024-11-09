標線型人行道禁停車 台中大執法最高開罰1200元

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（中央社記者郝雪卿台中9日電）台中市政府在道路劃設標線型人行道，常遭汽機車違規停放，台中市交通局今天宣布，將會同警方展開大執法，依道路交通管理處罰條例規定，最高可處新台幣1200元罰鍰。

交通局長葉昭甫表示，人行道提供行人安全、無礙及舒適的通行空間，但常有車輛違規停放人行道，而不願停放合法停車格位，迫使行人需繞道行走車道上，影響行人通行安全與權益。

交通局指出，汽機車違規停放占用標線型人行道，依據道路交通管理處罰條例規定可處最高1200元以下罰鍰，交通局與警察局加強取締及違規停車，依違規熱時、熱點加強取締。

交通局說明，台中市擴大標線型人行道，商圈業者與社區民眾肯定標線型人行道的效益，在建置實體人行道有空間限制的人行道區域，能運用標線型人行道發揮守護行人通行的功用。

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葉昭甫進一步表示，近來受民眾與觀光客矚目的標線型人行道，以西屯區逢甲商圈「福星路（逢甲路至福星北路）道路交通及人行環境改善工程」為例，繪設標線型人行道後，綿延綠色的標線，被稱為像「清涼薄荷牙膏」。

葉昭甫說，有了標線型人行道，行人不必再與車爭道，行走時有「線」可循，但因應駕駛人仍有違規行為，交通局與警方針對人行道違規停車與違規臨時停車加強取締，提醒駕駛人不要圖一時方便，荷包失血，得不償失。（編輯：謝雅竹）1131109