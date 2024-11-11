屏警新埤鄉破獲賭場藏雞寮 凌晨逮23人

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（中央社記者黃郁菁屏東縣11日電）屏東縣新埤鄉1處賭場藏身雞寮，警方經多日布線，於10日凌晨3時許攻堅，當場逮捕23人，訊後依賭博罪嫌移送法辦；現場查扣新台幣逾52萬元、毒品愷他命2瓶等。

屏東縣警局潮州分局偵查隊副隊長鄭福彬接受媒體訪問表示，分局獲報轄內深夜時段有天九牌流動性賭場流竄，立即成立專案小組調查。業者為掩人耳目，將賭場設置於新埤鄉萬安路1處偏僻養雞場鐵皮屋內，為躲避警方查緝，在雞寮前以鐵閘門管制車輛進出，工作人員把風，並設置多部監視器，以便掌握屋外動靜。

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鄭福彬說，分局經多日布線及蒐證後，向屏東地方法院聲請搜索票，10日凌晨3時15分許見時機成熟，由專案小組警力實施攻堅，一舉查獲天九牌職業賭場；現場帶回許姓負責人、林姓及邱姓工作人員及20名賭客。當場查扣賭資52萬1370元、對講機6台、天九牌2副、骰子1批、K盤3個、愷他命2瓶等證物，訊後依賭博罪將許姓負責人、工作人員及賭客共23人移送法辦。

潮州警分局長林明波表示，流動性職業賭場為躲避警方查緝，經常藏匿在工寮、鐵皮屋、透天厝及無保全大樓等處，賭場更是幫派聚集、毒品、槍械、及暴力討債等易生犯罪處所，影響社會治安甚鉅。警方將嚴密掃蕩，展現取締決心，為民眾提供安全、宜居的生活環境。（編輯：李亨山）1131111