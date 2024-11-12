京華城案查金流 北檢傳皇昌營造董事長、菱傳媒董事長作證

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（中央社記者謝幸恩台北12日電）台北地檢署偵辦京華城案，為釐清前台北市長柯文哲所涉政治獻金等金流疑點，今天以證人身分通知皇昌營造董事長江程金、菱傳媒董事長施威全到庭說明，訊問後已請回。

江程金面對媒體詢問時不發一語，隨即與友人上車離去；施威全則回應，檢察官辛苦了，勞師動眾，他是以證人身分出庭。

曾涉侵占公款等案的江程金，皇昌營造曾承攬台北世大運選手村興建工程、萬大樹林線捷運工程、忠孝橋引道拆除工程、台北環南市場改建工程及多個台北社會住宅興建工程。

檢廉調查，威京集團主席沈慶京為獲取京華城改建案超過560%的容積樓地板面積，命前鼎越開發董事長朱亞虎領銜威京集團高階主管，每人新台幣30萬元共計210萬元，匯入柯文哲指定的台灣民眾黨政治獻金專戶，作為柯文哲與沈慶京期約違背職務行賄前金。

檢廉查出柯文哲明知增加過高、超過560%容積樓地板面積予京華城改建案涉違背法令，仍令前台北市副市長彭振聲主持都市發展委員會，用各種手段，多次召集都委會，促成京華城改建案擴增到840%容積樓地板面積。沈慶京之後交付1500萬元給柯文哲，作為部分賄賂。

北檢8月底起指揮法務部廉政署、法務部調查局陸續發動數波搜索約談，已聲請羈押柯文哲、彭振聲、沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、朱亞虎與前台北市長辦公室主任李文宗等人獲准，目前共20多人列為被告。

此外，檢察官為釐清京華城容積率決策過程，今天也通知律師、前台北市法務局長袁秀慧到庭說明。

檢廉掌握，袁秀慧是柯文哲競選首任台北市長前涉入MG149案的委任律師之一，之後獲延攬入台北市府擔任法務局長，她曾在民國106年間因京華城容積率560%爭議，與時任台北市副市長林欽榮一同赴監察院說明。

另外，檢察官今天也指揮廉政署通知數名證人、被告說明，不排除下午移送北檢複訊。（編輯：戴光育）1131112