京華城案 北檢傳喚黃景茂、吳順民

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（中央社記者謝幸恩台北12日電）台北地檢署偵辦京華城案，為釐清前台北市長柯文哲是否涉嫌圖利，今天再度指揮廉政署以被告身分傳喚前台北市都發局長黃景茂、國民黨台北市議員應曉薇的助理吳順民。

此外，檢察官今天下午以證人身分通知前台北市政府秘書長陳志銘到案說明，訊後已請回。

檢廉調查，威京集團主席沈慶京為獲取京華城改建案超過560%的容積樓地板面積，涉嫌命前鼎越開發董事長朱亞虎領銜威京集團高階主管，每人新台幣30萬元共計210萬元，匯入柯文哲指定的台灣民眾黨政治獻金專戶，作為柯文哲與沈慶京期約違背職務行賄前金。

檢廉懷疑，柯文哲明知增加過高、超過560%容積樓地板面積予京華城改建案涉違背法令，仍令前台北市副市長彭振聲主持都委會，用各種手段，多次召集都委會，促成京華城改建案擴增到840%容積樓地板面積。沈慶京之後涉嫌交付1500萬元給柯文哲，作為部分賄賂。

北檢8月底起指揮法務部廉政署、法務部調查局陸續發動數波搜索約談，並聲請羈押柯文哲、彭振聲、沈慶京、應曉薇、吳順民、朱亞虎與前台北市長辦公室主任李文宗等人獲准。

在羈押期限屆滿前，北檢先後聲請延押柯文哲等人，並聲請具保停押吳順民。台北地方法院裁定應曉薇、沈慶京、彭振聲、柯文哲延押2個月，吳順民以500萬元交保。

此外，黃景茂在京華城案原為證人身分，檢察官9月間訊問後，認為黃景茂涉犯圖利罪改列被告，諭令以500萬元交保，並限制出境、出海、限制住居。（編輯：蕭博文）1131112