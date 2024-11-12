查京華城容積率 檢傳喚前北市秘書長陳志銘作證

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（中央社記者謝幸恩台北12日電）台北地檢署偵辦京華城案，為釐清容積率決策過程，今天通知曾為台北市都市計畫委員會副主任委員的前台北市政府秘書長陳志銘到庭作證，目前仍在訊問中。

此外，檢察官今天上午以證人身分通知前台北市法務局長袁秀慧說明，訊後已於中午請回。

檢廉調查，威京集團主席沈慶京為獲取京華城改建案超過560%的容積樓地板面積，涉嫌命前鼎越開發董事長朱亞虎領銜威京集團高階主管，每人新台幣30萬元共計210萬元，匯入柯文哲指定的台灣民眾黨政治獻金專戶，作為柯文哲與沈慶京期約違背職務行賄前金。

檢廉懷疑，柯文哲明知增加過高、超過560%容積樓地板面積予京華城改建案涉違背法令，仍令前台北市副市長彭振聲主持都委會，用各種手段，多次召集都委會，促成京華城改建案擴增到840%容積樓地板面積。沈慶京之後涉嫌交付1500萬元給柯文哲，作為部分賄賂。

北檢8月底起指揮法務部廉政署、法務部調查局陸續發動數波搜索約談，已聲請羈押柯文哲、彭振聲、沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、朱亞虎與前台北市長辦公室主任李文宗等人獲准，目前共20多人列為被告。

檢廉掌握，民國110年9月9日都委會第783次會議作成決議，促成京華城改建案擴增到840％容積樓地板面積，陳志銘當時為都委會的副主任委員，但第783次會議當天，陳志銘請假未出席。

台北市議會交通委員會今天上午召開悠遊卡公司興櫃決策過程與效益專案報告，陳志銘出席說明，下午則轉往台北地檢署接受檢察官訊問，但面對媒體並無任何回應。（編輯：蕭博文）1131112