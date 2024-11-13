苗縣男子酒後毆打友人致死 二審仍判10年6月

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（中央社記者蘇木春台中13日電）苗栗縣林姓男子去年1月與友人章男酒後細故發生爭執，徒手毆打對方致死，苗栗地院一審判10年6月，經上訴台中高分院審理後，合議庭認為原審量刑無不當，今天維持原判，可上訴。

依據檢方的起訴書指出，林男與被害人章男，於民國112年1月22日凌晨1時許，在苗栗縣南庄鄉南江村某處，因酒後細故發生口角爭執後，林男見章男欲開車離去便上前攔阻。

林男要求章男下車未果，在盛怒之下，以徒手毆打被害人頭、頸部，再強行將被害人拉下車，隨即以腳用力踢踹被害人頭、胸、腹部數次，致被害人倒地不起，林男經在場友人極力勸阻並強行拉開才罷手。

章男因受有多處外傷及肝臟撕裂傷、脾臟破裂、腸穿孔、出血性休克等傷害，經送醫急救，仍不治死亡。檢方偵辦後，依傷害致死罪嫌將林男起訴。

苗栗地院於今年5月間，由職業法官與國民法官組成的合議庭審理後，依傷害致人於死罪判林男有期徒刑10年6月。

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全案經上訴台灣高等法院台中分院審理後，合議庭審酌，林男犯後坦承犯行，林男雖曾透過議員向被害人家屬致意，但未獲得諒解，且所提出的和解方案，因被害人家屬未接受而未成立調解。

合議庭認為，經核原審量刑合法妥適，並無不當，檢察官所述應從重及林男請求從輕量刑事由，均已經原審充分考量，上訴均無理由。台中高分院今天宣判，全案駁回上訴、維持原判，本案仍可上訴。（編輯：謝雅竹）1131113