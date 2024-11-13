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韓劇超跑也成詐騙梗 新北男險匯2百萬遭攔阻

2024/11/13 16:20
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（中央社記者高華謙新北13日電）新北三峽林姓男子誤入詐騙群組，見到有人指投資成功、買到韓劇「來自地獄的法官」女主角駕駛的紅色保時捷敞篷跑車後，也想匯新台幣206萬元投資，遭銀行行員與警方成功攔阻。

新北市政府警察局三峽分局調查，三峽區1名經營醫療器材的48歲林姓男子日前誤信社群網站臉書（Facebook）「如何致富」的廣告影片後點擊連結，對方說可以免費領取「最後倒數」的致富講義，並將他加入一個投資理財群組。

警方查出，詐團成員分飾多角，在群組貼出知名韓劇「來自地獄的法官」女主角朴信惠在劇中駕駛的紅色保時捷718敞篷跑車，並稱因為聽了「老師」的話買股票，才花200萬元投資就賺到這輛價值350萬元的豪車，讓林男信以為真，動了投資念頭。

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警方調查，詐團要求林男下載相關APP，並前往銀行臨櫃匯款206萬元，並向行員供稱是要醫療器材。不過，行員發現，受款帳戶才剛申請沒幾天，不斷有大筆資金進出，且剛存入就被領走，領款地點也遍及中南部，還有小筆的500、1000元不斷匯入這個戶頭，似乎在測試帳戶是否還能使用，相當可疑，於是通報三峽警方到場。

林男見北大派出所警員孫春華出現，才又改口說是投資用，經警方與行員解釋，林男才恍然大悟，承認是自己太貪心，保住206萬元。（編輯：林恕暉）1131113

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