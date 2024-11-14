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貨輪擱淺野柳 載運橋式機固定樁鬆動人員撤離

2024/11/14 18:38（11/14 19:11 更新）
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中國籍貨輪「鈺洲啟航」擱淺在新北市野柳岬，船上存有290噸油品，原定14日展開抽油作業，但船上載運的橋式機固定樁鬆動，恐有安全疑慮，為確保作業安全，現場人員已撤離，相關單位現正研議因應方式。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 113年11月14日
中國籍貨輪「鈺洲啟航」擱淺在新北市野柳岬，船上存有290噸油品，原定14日展開抽油作業，但船上載運的橋式機固定樁鬆動，恐有安全疑慮，為確保作業安全，現場人員已撤離，相關單位現正研議因應方式。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 113年11月14日
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（中央社記者王朝鈺新北14日電）中國籍貨輪「鈺洲啟航」擱淺在新北市野柳岬第15天，船上存有290噸油品，原定今天展開抽油作業，但因作業人員發現船上載運的橋式機固定樁鬆動，恐有安全疑慮，現場人員已撤離。

「鈺洲啟航」10月31日觸礁擱淺在野柳岬，船上1座橋式起重機傾倒在礁岩上，船上另有2座橋式卸貨機，且船上殘油達290噸（其中43噸為輕油），外界憂心一旦外洩恐造成海洋汙染。

交通部長陳世凱12日前往野柳地質公園涼亭，近距離了解「鈺洲啟航」抽油作業推進情形，並表示希望能在今天開始抽油，預計2週內抽完。工程船「東方建設者」昨天已將抽油所需重機具設備吊掛上「鈺洲啟航」，若在油櫃鑽孔、管線布設等前置作業推進順利，即可展開抽油作業。

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不過，經現場人員檢視，「鈺洲啟航」上的2座橋式卸貨機固定樁出現鬆動，恐有安全疑慮，尚需進一步評估，為確保作業安全，現場人員已暫停工作避至安全區域。

颱風天兔逐漸逼近台灣，中央氣象署今天下午5時30分發布海上陸上颱風警報，救援單位擔心「鈺洲啟航」上2座橋式卸貨機坍塌，現正開會研議固定卸貨機方式及相關處理細節，務必在確保在安全無虞情形下，讓人員能平安作業。（編輯：張銘坤）1131114

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