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資深警涉詐不服免職退休金歸零 上訴遭駁回

2024/11/14 20:49
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（中央社記者趙麗妍台中14日電）從警33年的涂姓男子在彰化縣警局交通隊期間加入詐騙集團，遭記2大過、免職，退休金歸零，涂男不滿上訴，台中高等行政法院認為，涂男嚴重損害警譽判處駁回。可上訴。

涂男原任職彰化縣警察局交通警察隊警正警務佐，涉嫌自2022年7月加入詐團，擔任提供帳戶及取款車手職務。彰化地院一審依詐欺罪判涂2年9月，上訴後台中高分院二審考量他坦承犯案並和被害人和解，撤銷改判2年，緩刑5年。

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警政署在2023年7月記涂男2大過、免職，涂男不服上訴行政法院，他主張所涉及案件尚未經過刑事判決確定，不得為有罪推論，他也是遭到詐騙才提供帳戶，認為原處分有速斷之嫌，而且並未審酌他還要奉養高齡母親，免職除頓失收入，還將喪失申請退休金、請領退休金的權利。

台中高等行政法院審酌，涂男涉嫌加入詐騙集團被起訴，一審時已坦承犯行而且證據確實，因涂男犯行與警察任務有所違背，明顯不堪任警職，不免職難以整飭警紀也認定原處分無違誤。駁回涂男上訴。（編輯：謝雅竹）1131114

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