颱風天兔來襲 2工作船執意出港遭海巡舉發函送

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（中央社記者洪學廣高雄15日電）颱風天兔來襲，中央氣象署發布海上陸上颱風警報，昨天下午有2艘工作船想從高雄興達港出港，前往高雄一港口避風，海巡人員勸導無果，依災防法舉發，將函送高市府裁罰。

颱風天兔來襲，中央氣象署發布海上陸上颱風警報，海巡署南部分署第11岸巡隊進行各項勸離勤務及救生救難裝備等整備工作，嚴陣以待，另為維護民眾生命、財產安全，也同步配合地方主管機關，對觀浪民眾及入出港船舶進行勸導、舉發工作。

海巡署南部分署今天上午指出，第11岸巡隊興達漁港安檢所人員昨天下午4時許發現2艘工作船想從高雄興達漁港出港，前往高雄一港口，安檢所人員登檢告知船長現已由高雄市政府公告，自當天下午3時40分起，高雄市漁港區域、沿海海岸劃定警戒區，船隻准進不准出。

不過，安檢人員雖實施勸導並開立勸導書告知相關規定，但船長仍以前往一港口避風為由執意出港，安檢人員即依災害防救法開立舉發單，並函送高雄市政府裁罰。

南部分署第11岸巡隊呼籲，颱風期間禁（限）制令發布時，如違反災害防救法規定，可處新台幣5萬元以上，25萬元以下罰鍰，提醒民眾切勿以身試法。（編輯：郭諭儒）1131115