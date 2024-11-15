中捷砍人凶嫌洪男稱有反省 法院裁定延押2個月

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（中央社記者蘇木春台中15日電）中捷砍人案凶嫌洪姓男子目前羈押中，因羈押將期滿，台中地院日前召開延押庭，他表示在反省，希望外界用客觀角度看見他的改變。法院審理後認為仍有羈押必要，裁定延押2月，可抗告。

台中捷運車廂5月21日發生隨機砍人案，19歲的洪姓男子因不滿社會，想藉殺人讓社會看見自己，選在台北捷運鄭捷殺人案10週年動手，檢方偵辦依照殺人未遂、恐嚇公眾等罪嫌將他起訴，目前羈押中。

洪男的羈押期限將在11月25日屆滿，台中地院8日召開延押庭，他出庭時表示，自己一直在反省，當時做案時沒有要殺人的意圖，做這件事感到很後悔，未來也不可能再去做，希望外界用客觀角度看見他的改變。

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合議庭審理後，認為洪男涉犯殺人未遂、恐嚇公眾等罪，為最輕本刑10年以上有期徒刑重罪，依合理判斷，可認為有逃亡相當或然率存在，且洪男在公眾往來大眾運輸工具上犯案，犯罪情節顯屬重大，對社會治安危害甚鉅，認定維持羈押尚屬適當、必要，且合乎比例原則。

台中地院13日裁定，洪男有繼續羈押必要性，應自26日起延長羈押2月，可提出抗告。（編輯：謝雅竹）1131115