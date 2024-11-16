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花蓮電動自行車自燃案頻傳 消防局籲勿過度充電

2024/11/16 14:45（11/16 14:56 更新）
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花蓮吉安鄉日前發生充電中的電動自行車自燃，燒到只剩支架，消防局火災調查科研判可能是短路或過度充電，造成鋰電池過熱自燃。（花蓮縣消防局提供）中央社記者張祈傳真 113年11月16日
花蓮吉安鄉日前發生充電中的電動自行車自燃，燒到只剩支架，消防局火災調查科研判可能是短路或過度充電，造成鋰電池過熱自燃。（花蓮縣消防局提供）中央社記者張祈傳真 113年11月16日
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（中央社記者張祈花蓮縣16日電）花蓮吉安鄉日前發生充電中的電動自行車自燃燒到只剩支架，消防局火災調查科勘查，研判可能是短路或過度充電造成電池過熱自燃，已是今年第3起電動車引燃火災。

花蓮縣消防局指出，今年花蓮發生3起微型電動車行駛或充電過程引燃火災的案例，所幸沒有造成嚴重傷亡，經調查分析，3起案例都是微型電動二輪車起火，以鋰電池為主，很可能是短路或過度充電所引起。

以吉安鄉這起電動自行車自燃案為例，花蓮縣消防局指出，這部電動車車齡2年，近1個月內曾有碰撞維修紀錄，火災發生前已充電約9小時，監視器拍到，火災初期有可燃性氣體衝出及瞬間引燃的鋰電池爆炸現象，初步研判起火原因為鋰電池造成。

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花蓮縣消防局指出，造成鋰電池短路原因多人為操作不當，導致電池組內部絕緣不良最後燃燒爆炸，而電池掉落、擠壓、撞擊也會導致電池芯內部隔離膜絕緣失效，使正負極接出引起短路造成熱失控。

消防人員提醒，電池長時間過度充電，也易使電池內部產生化學變化而起火燃燒，切勿使用來路不明的充電器或鋰電池、不要隔夜充電、不要混用充電器、不使用延長線延伸充電，避免電流負載過大引起電氣火災。（編輯：謝雅竹）1131116

#花蓮縣消防局
#微型電動二輪車
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