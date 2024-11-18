桃園不織布工廠大火濃煙波及14里空品 火勢獲控制暫無人傷亡

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（中央社記者吳睿騏桃園18日電）桃園市桃園區某不織布工廠今天清晨火警，火場大量濃煙竄升天際，消防局獲報出動人車前往搶救，初步未發現人員受困傷亡，火勢已獲控制。環保局指出，汴洲等14里空品受影響。

桃園市政府消防局表示，清晨5時接獲大量報案電話指稱桃園區春日路1733巷某工廠發生火警，且有火焰及大量濃煙冒出。獲報後立即出動人車前往出水灌救，初步了解暫時沒有民眾傷亡，火勢在上午8時30分獲得控制，起火原因有待調查。

消防局第一大隊大隊長賴志忠指出，初步了解現場為不織布工廠，民眾報案時火勢已經相當大，消防人員到場進行灌救後，火勢獲控制不會延燒，但因火場有大批不織布，因此造成大量火煙，已同步通知環保局派員到場監測。

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環保局表示，經模擬火場區域風向為東北風，風速為每秒5公尺，下風處區域可能產生異味。可能受影響區域包括桃園區的汴洲、自強、莊敬、北埔、瑞慶、同安、明德、寶安、中埔、西埔及中成里；蘆竹區的上竹、中福及新興里。

火警造成大量濃煙，環保局指出，位於下風處市民盡量待在室內，緊閉門窗、減少外出，若需外出請戴口罩，敏感族群請多加注意防護。（編輯：戴光育）1131118