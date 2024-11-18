高雄男疑尋仇揪2友持刀砍人致死 1收押、2交保

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（中央社記者張已亷高雄18日電）劉姓男子疑因曾遭黃姓男子毆打，涉夥同2友人持刀到高雄林園區攻擊黃男，造成對方傷重不治，涉案3人訊後遭依殺人罪嫌聲押，劉男經雄院審理裁定羈押禁見，其餘2人5萬元交保。

高雄地方法院法官審酌，劉男坦承殺人犯行並有在場多人證述及相關物證，且就案發經過與其餘2涉案人有差異；法官認為，劉男有勾串共犯或證人之虞，裁定羈押禁見。

其餘2名涉案人，法官認為2人是經劉男邀約前往現場，2人與被害人及其他在場人員均不相識，勾串證人可能性較低，且2人就案發經過已陳述在案；法官依2人犯罪情節及偵查情形，裁定新台幣5萬元具保並命限制住居，禁止偵查期間接觸、聯絡被害人及證人。

全案因由，20歲劉男16日晚間從網路社群動態發現21歲黃男在林園區大義路朋友家出席慶生活動，便夥同2名男子持刀到活動地點攻擊黃男，造成黃男受肢體割傷、當場失去生命跡象，經送醫搶救不治。

涉案3人陸續在17日凌晨遭逮；劉男到案供稱，他曾遭黃男毆打，因此涉挾怨報復持刀攻擊，3人訊後遭依殺人罪嫌聲押。（編輯：陳仁華）1131118