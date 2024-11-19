中華工程涉新北環快弊案 改判沒收30萬確定

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（中央社記者謝幸恩台北19日電）新北環快永和段包商中華工程為免支付工程逾期罰款新台幣3877萬餘元，涉以喝花酒、性招待營建署人員。更二審以刑法沒收新制「過苛調節條款」判沒收30萬餘元，最高院駁回檢方上訴確定。

全案起於，新北地檢署起訴指出，中華工程承攬新北環快第七標及第八標（永和段）期間，但因施工管理不善，導致原應於民國101年4月25日完工的永和段工程延至102年1月28日才通車。

檢方指控，中華工程為逃避營建署裁罰逾期罰款，涉嫌安排營建署人員喝花酒及性招待。營建署人員接受招待後，涉嫌在驗收放水及給予工期展延，使中華工程免罰新台幣1億8091萬餘元。

一審新北地方法院依貪污治罪條例判處涉案人員1年2月至12年6月不等刑期，並認定中華工程因此免罰3877萬8204元。案經上訴，二審台灣高等法院維持一審判決，並認定中華工程的犯罪所得應沒收。經上訴，最高法院就涉案人員罪刑部分判決確定，針對沒收部分則發回高院更審。

更一審認定，營建署主張中華工程逾期完工的說法，已於另案民事訴訟被駁回確定，中華工程也未因此受有免支付逾期罰款的財產上利益，未有犯罪所得，判決免沒收。案經最高法院再度撤銷發回。

高院更二審改認定，涉案營建署人員的違法行為，使中華工程因減少支付罰款而獲利，考量其逾期完工項目的犯罪價值低微，且原先罰款計算公式過苛，遂依刑法沒收新制第38條予以酌減，改判沒收30萬7141元。

檢察官不服判決，上訴三審，最高法院認為，更二審判決無違誤，檢方上訴無理由，日前駁回上訴，全案定讞。（編輯：方沛清）1131119