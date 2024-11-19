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雲林男拒繳廢清法罰款 土地遭查封後速繳清

2024/11/19 13:49
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（中央社記者黃國芳嘉義市19日電）雲林水林鄉洪姓男子違法載運事業廢棄物回填，遭裁處罰鍰新台幣27萬元卻拒繳，由行政執行署嘉義分署強制執行，仍不理會，嘉義分署查封其名下約593坪土地，洪男繳清罰鍰。

法務部行政執行署嘉義分署今天發布新聞稿，洪男購入廢纖維、廢塑膠等事業廢棄物，於111年1月間駕駛自用大貨車載運廢棄物，至其管理的口湖鄉水井段土地回填。

洪男因未依法取得廢棄物清理、處理許可文件逕行從事廢棄物貯存、清除、處理作業，因違反廢棄物理法規定，遭雲林縣環保局裁處罰鍰27萬元。

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嘉義分署表示，雲林縣環保局經通知繳納罰鍰，洪男逾期不繳，案件則移送行政執行署嘉義分署強制執行，分署於今年9月間受理，執行人員調查掌握洪男財產明細並通知繳納，但洪男仍不予理會。

嘉義分署指出，洪男對於繳納罰鍰不聞不問，執行人員查封其名下位於水林鄉塭底段約593坪土地，洪男見事態嚴重，匯款繳清27萬元罰鍰，分署隨即撤銷土地查封命令。（編輯：郭諭儒）1131119

#行政執行署嘉義分署
#法務部行政執行署嘉義分署
#雲林縣環保局
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