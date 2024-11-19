台中男凌虐6歲兒致溺死水箱 二審仍判16年

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（中央社記者蘇木春台中19日電）台中徐姓男子去年間對6歲兒以衣架、藤條等物毆打，並使男童在水箱內溺斃，台中地院一審依凌虐未成年人致死罪判16年，全案經上訴台中高分院審理後，今天仍判刑16年，可上訴。

依據檢方起訴書指出，徐男因認為6歲兒子不服管教，民國112年初起便常以衣架、電線毆打，並逼拿寶特瓶舉手罰站等體罰。

同年6月2日，徐男向消防局報案指，男童在家中泡澡不慎溺水，消防局獲報將男童送醫不治，但男童身上有多處舊傷，疑似受虐，院方依規定通報警方偵辦。

男童遺體經相驗，發現兩肺水腫、胸腔積液，且腎臟經切片後，認定男童有橫紋肌溶解症，導致無法站立在水箱中因而溺斃，檢方偵辦後，依凌虐未成年人致死罪嫌將徐男起訴。

全案經台中地院國民法官與職業法官組成的合議庭審理後，今年5月間依凌虐未成年人致死罪，判徐男有期徒刑16年。

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全案經上訴台灣高等法院台中分院審理，合議庭認為，徐男有多次因家暴經通報紀錄、品行不佳，無視案發時年僅6歲的男童，身心發展均未臻成熟，予以傷害、凌虐，終因所受傷勢引起橫紋肌溶解症，失能溺水窒息而死亡。

合議庭審酌，徐男否認凌虐男童犯行，未能徹底反省自己錯誤，犯後態度難認良好、不宜輕縱。台中高分院今天宣判，原判決撤銷，改依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪，處有期徒刑16年，可上訴。（編輯：郭諭儒）1131119