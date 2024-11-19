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基隆男子接種2種疫苗胸悶不治 檢方擬解剖查死因

2024/11/19 15:08（11/19 15:29 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者王朝鈺基隆19日電）基隆市59歲陳姓男子日前同時接種流感疫苗及COVID-19疫苗，回家數小時後胸悶不適，送到醫院時已失去生命徵象，經急救不治，檢察官今天相驗後，不排除解剖遺體釐清死因。

陳男17日上午前往信義區衛生所，左手接種流感疫苗，右手則接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，回家數小時後感到胸悶不適，下午3時許，由救護車送至衛生福利部基隆醫院，到院時已失去生命徵象，經急救約1小時後宣告不治。

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警方獲報後報請基隆地檢署相驗，檢察官今天上午相驗後，不排除解剖遺體，釐清陳男死亡原因是否與接種疫苗有關。

基隆市衛生局今天表示，家屬已向衛生局申請預防接種受害救濟，衛生局正協助家屬調閱相關病例資料，完備後會函送衛生福利部疾病管制署，將由相關審議委員會審查死因是否與接種疫苗有關，衛生局也會持續關懷家屬，並追蹤審議進度。（編輯：李錫璋）1131119

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