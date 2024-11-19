前中市和平區長涉收賄589萬元 更一審判6年6月

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（中央社記者蘇木春台中19日電）台中和平區前區長林建堂遭控透過謝姓清潔隊員，向廠商收取回扣，獲利新台幣589萬餘元，一審林建堂判6年6月，全案因判決有瑕疵發回更審，台中地院日前更一審仍判他6年6月，可上訴。

依據檢方的起訴書指出，林建堂擔任區長期間，聘僱謝男為清潔隊員，指派謝男辦理建設課相關業務。而林建堂因選舉、公關花費，對外積欠多筆債務。

民國108年間，林建堂得知和平區公所依前瞻計畫補助，將辦理數件簡易自來水改善工程，經與謝男商議後，由謝男代為向得標廠商收取決標金額10%至15%的回扣。

謝男陸續代林建堂向6家業者收取總計589萬元的回扣款，支應林建堂清償土地買賣債務、個人小額債務、公關費以及選舉花費等，台中地檢署偵辦後依貪污治罪條例等罪將林建堂等2人起訴。

台中地院審理後，112年6月間一審判林建堂有期徒刑6年6月，褫奪公權5年；依洩密罪判處謝男3月徒刑，就謝男所犯7個經辦公用工程收取回扣罪，各判處5年1月至5年3月不等徒刑，尚未定合併應執行刑。

全案經上訴台灣高等法院台中分院審理時，合議庭發現一審的審判長周莉菁，曾於台中高分院擔任法官，當時謝男於偵查中遭羈押時不服提出抗告，周莉菁曾審理羈押庭，事後周莉菁調任台中地院法官，依法應迴避參審本案，造成判決有重大瑕疵，因此發回台中地院重審。

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全案經發回台中地院，由另一個合議庭審理後，合議庭認為，林建堂身為和平區區長，本應誠實清廉、謹慎勤勉，不得驕恣貪惰，更不得假借權力，以圖本身利益，卻利用經辦採購業務機會收取回扣。

合議庭審酌，林建堂與謝男於偵查及審理已均坦承犯行，且共同繳回所得財物，犯後態度尚佳。台中地院日前更一審宣判，林建堂犯貪污治罪條例，應執行有期徒刑6年6月、褫奪公權5年，謝男處6年、褫奪公權4年，全案可上訴。（編輯：謝雅竹）1131119