派小弟站崗施壓詐600萬元保險金 牛埔幫要角羈押

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（中央社記者高華謙新北20日電）牛埔幫劉姓要角等人宣稱能替車禍民眾向對造保險公司協商理賠金，實則提出高價並指派小弟在保險公司外站崗施壓，詐得新台幣600餘萬保險金，新北檢聲押禁見劉男獲准。

檢警查出，劉男與小弟等人共組詐欺集團，對外以法律顧問名義宣傳指稱專門協助處理車禍理賠洽談事宜。若民眾出車禍，可以協助代表出面，向對方的保險公司商談理賠金額。

檢警調查，劉男等人接獲委任後，提出高額不實估價單、收據等向承保對造保險事故的產險公司協商，主張應賠單據所列金額，並指派集團成員穿黑色衣褲至各保險公司營業處所，暗示他們是黑幫成員，要求保險公司接受協商，產險公司依所提單據出險，劉男等人再與委託民眾分配、抽成，初估詐得保險金600餘萬元。

新北地檢署打擊民生犯罪專組檢察官葉國璽18日指揮新北市政府警察局板橋分局、法務部調查局台北市調查處、憲兵指揮部士林憲兵隊至新北市、基隆市與台北市等29處執行搜索，查扣空氣槍、帳冊、手機等贓證物，並帶回劉男、小弟、委託民眾、配合車商等36人。

檢察官訊問後，認定劉男涉犯刑法行使偽造私文書、刑法3人以上共同詐欺取財、組織犯罪防制條例等罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串、滅證及反覆實施詐欺犯罪之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

另外，周姓小弟等4人分別諭知3萬元至12萬元不等金額交保，吳姓小弟限制住居，其餘被告請回。（編輯：戴光育）1131120