假投資真詐財逾1億 新北檢聲押詐團洗錢首腦獲准

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（中央社記者高華謙新北20日電）檢警查出，愛夢家公司李姓負責人涉與詐騙集團合夥，透過假投資真詐財得手新台幣1.1億元，再透過愛夢家公司戶洗錢達3700萬，新北地檢署聲押禁見李男與1名車手獲准。

檢警調查，李男自今年3月起加入詐欺集團，先由成員透過社群網站進行假投資真詐財，招攬民眾投資未上市、上櫃股票，誘騙民眾匯款至指定帳戶，再層層轉匯至李男掌控的愛夢家公司帳戶，並由張簡姓與胡姓車手轉匯、提領詐欺款項後朋分。

檢警初估，被害者達20餘人，遭詐金額約1億1100萬餘元，其中集團成員提領公司帳戶款項進行洗錢金額達3700萬餘元，被害人數及不法所得金額持續清查中。

據了解，相較一般人頭戶，公司戶能經手金流更大，但目前銀行針對開公司戶規範越來越嚴格，只要申請開戶，大多會被行員詢問開戶原因、交易對象、公司如何營運等細節，使詐團成員較難得逞；但本案是利用已開戶數年的公司戶洗錢，一次就可提領、轉出數百萬，達快速洗錢效果，因此洗錢金額也很可觀。

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新北地檢署打擊民生犯罪專組檢察官吳姿穎昨天指揮內政部警政署刑事警察局兵分7路至高雄市左營區、大寮區、鼓山區、鳳山區等愛夢家公司據點及被告住所搜索，扣得手機、電腦與存摺等，並拘捕李男等3人到案。

檢察官訊問後，以李男、張簡姓車手涉犯刑法3人以上共犯詐欺取財、洗錢防制法洗錢、組織犯罪防制條例指揮、參與犯罪組織等罪，犯罪嫌疑重大，有勾串、滅證及反覆實施詐欺犯罪之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。新北地院另裁定胡姓車手以3萬元交保。（編輯：陳仁華）1131120