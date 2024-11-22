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台鐵車長不當追求女員工構成跟騷 判降1級改敘

2024/11/22 11:37
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（中央社記者林長順台北22日電）時任台鐵公司車長的蘇姓男子以傳送訊息、盯梢等方式跟蹤騷擾女員工，台中地方法院判處拘役85天，得易科罰金確定。懲戒法院審理後，判決蘇男降1級改敘，可上訴。

判決指出，蘇男原為台灣鐵路公司區營運處台北運務段車長，他被控於民國111年6月7日起至同年8月23日止，陸續以LINE傳送訊息、盯梢、守候等方式接近女員工的工作場所，並要求約會、聯絡，或以手機設備偷拍她執行職務，對她進行干擾。

蘇男於111年9月14日遭鐵路警察局台中分局查獲、製作筆錄並於收受書面告誡書後，仍於同年10月19日再次跟蹤騷擾女員工。台中地檢署依跟蹤騷擾法起訴蘇男，台中地方法院判處蘇男拘役85天，得易科罰金確定。民事部分，中院判決蘇男須賠償女員工新台幣10萬元。

行政部分，台北運務段考成委員會決議蘇男申誡1次，蘇男再犯後，考成委員會決議記過2次。交通部認為，蘇男所為已達嚴重影響單位聲譽，移送懲戒法院審理。

蘇男答辯指出，他因不懂男女間追求與拒絕的分寸，而造成女員工感到不適，對於當時思慮不周且未能理性思考所作的不當行為感到後悔，更對自身行為導致女員工心理創傷感到悔恨、抱歉。他後來定期到醫院精神醫學部就診，以健全自身兩性觀念及改善身心健康。

他表示，他十分珍惜現在這份得來不易的工作，已開始新的生活，同時須扶養父母，也有女友穩定交往並規劃結婚，懇請懲戒法院能給予重新開始的機會，予以從輕懲戒的處分。

懲戒法院審理後，審酌蘇男行為後能坦承不當行為，尋求專業人員輔導，並賠償女員工，現已經了解男女相處之道，職務已有所調整，判決蘇男降1級改敘，可上訴。（編輯：戴光育）1131122

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