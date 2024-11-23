台中遶境小貨車放煙火影響交通 公共危險罪送辦

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（中央社記者蘇木春台中23日電）台中日前有遶境活動利用小貨車停在台74線快速道路下方路口，大量施放煙火，有網友將影片貼上網，質疑影響道路視線。警方表示，將通知主辦單位到案，後續依公共危險罪嫌送辦。

有網友昨天在網路社群「社會事新聞影音」發文並分享1則影片，指出17日晚間位於台中市大里區，台74線快速道路下方有宮廟廟會活動，卻以小貨車機動載運煙火，在路口停車後施放大量煙火，造成周邊煙霧瀰漫，恐影響快速道路視線，引發網友熱議。

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台中市警局霧峰分局表示，經調查17日晚間7時多，大里區環中東路七段有遶境活動施放煙火造成濃霧，經了解主辦單位有依規定申請臨時使用道路，但施放煙火影響交通部分，將依交通道路管理處罰條例規定舉發，可處新台幣1200元以上、2400元以下罰鍰。

另外，警方將通知主辦單位到案說明，依刑法第185條公共危險罪，以他法致生公眾往來危險者，可處5年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金，後續將依法移送地檢署偵辦。（編輯：郭諭儒）1131123