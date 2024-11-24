台中婦開車超載失控偏移撞路旁行人 釀9傷送醫

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（中央社記者蘇木春台中24日電）李姓女子昨天開車載5人，行經台中霧峰區一處路口時，不明原因向右偏移，撞上路旁3名行人，共造成9人受傷送醫，幸皆無生命危險，確切事故原因，待警調查釐清。

台中市警察局霧峰分局今天表示，警方23日下午4時53分獲報，霧峰區中正路與乾溪路口發生交通事故，且有多人受傷，立即派員到場處理。

警方初步調查，38歲李女開車載19歲、16歲、15歲、7歲等4名子女，及李女其中1名女兒的男友27歲陳男，整車共計6人，沿中正路由霧峰往大里方向直行。

李女開車行經事故地點時，不明原因向右偏移，迎面與同側的30歲賴男、29歲陳女及賴母53歲黃女3名行人發生碰撞，共計造成9人受傷送醫，幸9人就醫治療後均無生命危險。

警方指出，賴男與陳女當時推著1輛嬰兒車，車上搭載1名1歲男童，幸事發當時閃過車輛，男童毫髮無傷。

李女經呼氣酒測無酒駕，確切肇事原因由交通警察大隊分析研判；另外，因李女開車附載乘客5名，違反道路交通管理處罰條例，可處新台幣3000元以上、1萬8000元以下罰鍰，警方將依法舉發。（編輯：陳仁華）1131124