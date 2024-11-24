基隆廟口奠濟宮清晨火警排除縱火 消防局：電線短路

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（中央社記者王朝鈺基隆24日電）基隆廟口仁三路的奠濟宮地下室倉庫，今天清晨起火燃燒，廟方懷疑有人縱火；經消防局火災調查科深入調查後，確認是天花板插座電線短路掉落火花起火，排除人為縱火。

基隆市消防局今天上午6時32分獲報後，立即派遣共13車、23人前往搶救，消防員抵達發現為地下室倉庫冒煙，立即拉起泡沫水線入室灌救，火勢於上午7時13分撲滅，幸無人傷。

廟方人員表示，地下室倉庫除存放金紙外，電器部分也只有1台冷氣機與抽水馬達，經查看後電器及電線也都完好，地下室日前有施工，但工程已完成，且機具已搬離現場，昨天晚間10時下班前，並未發現任何異狀，一早卻發現冒出濃煙，懷疑有人縱火。

消防局指出，現場建築物為地上3層、地下1層鋼筋混凝土建築，起火點位於地下1樓倉庫，主要燃燒物為金紙及雜物，燃燒面積約10平方公尺。

經消防局火災調查人員勘查，地下室天花板插座並未插上任何電器，研判是這處插座內電線短路，火花掉落至金紙等雜物引發火勢，且現場並未發現可疑人為縱火跡象，確認排除人為縱火因素。

消防局提醒，倉庫內須注意電氣設備安全使用，並定期檢查電線及插座，避免因電氣設備問題引發火災。（編輯：陳仁華）1131124