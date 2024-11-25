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蒙古男大生性侵前女友 判服刑4年10月後驅逐定讞

2024/11/25 11:43
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（中央社記者林長順台北25日電）一名抵台就學的蒙古籍男大生與前女友分手後，去年2月性侵前女友，並於3月間性侵未遂、強制猥褻前女友。最高法院今天判處男大生4年10月徒刑，並於刑之執行後驅逐出境定讞。

判決指出，這名男大生與被害的前女友均為蒙古籍，2人抵台就學後發展為男女朋友關係，並同居於男子所承租位於台中市沙鹿區住處。2人去年因感情生變分手後仍繼續同住，但男子晚上就寢時則到隔壁友人租屋處借住，仍會返回住處盥洗及拿取衣物。

判決表示，男子去年2月27日凌晨返回住處時，發現前女友整理行李並預計前往高雄找友人遊玩，懷疑前女友要藉機與其他異性碰面，性侵前女友得逞。前女友於同年3月1日從高雄返回台中後，男子立即質問是否與異性見面等問題，並企圖性侵前女友。前女友強烈抗拒並揚言報警，男子才未得逞。

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男子去年3月2日凌晨返回沙鹿區住處，見前女友僅著長版T恤及內褲躺在床上，竟強行親吻前女友 ，並將手伸入對方T恤中撫摸胸部及身體，因前女友大聲尖叫反抗，男子擔心遭人發現而停手並離開現場。事後，被害女子將過程告訴女性友人，由女性友人陪同前往醫院驗傷並報警處理。

台中高分院認為，男子為滿足自身性慾而違反女子意願，而為此案強制性交既遂、強制性交未遂、強制猥褻等行為，造成被害人身心受創，且犯後始終否認犯行，態度不佳，判處有期徒刑4年10月，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。最高法院今天駁回上訴定讞。（編輯：戴光育）1131125

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