議員接獲陳情指北市府涉職場霸凌 蔣萬安允盡速了解

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（中央社記者陳昱婷、劉建邦台北25日電）勞動部公務員輕生案讓職場霸凌議題受關注，台北市議員洪婉臻今天表示，接獲陳情指某局處首長涉霸凌長達5.5年，並涉性騷擾。台北市長蔣萬安接下陳情信，承諾盡快了解。

台北市議會今天進行市政總質詢，民進黨台北市議員洪婉臻出示投訴資料，指陽明教養院一名主管常態性情緒不穩定，時常爆怒、摔公文並朝員工嘶吼大叫，像是顆不定時炸彈，導致員工出現發抖、喘不過氣等狀況。

洪婉臻說，向她陳情的基層員工透過1999反映多次，市府終於介入調查，結果卻是說這名主管「求好心切」、將不定時督察這名主管的工作情形及員工回饋等，彷彿是勞動部公務員輕生案調查報告「目的良善」的翻版。

台北市社會局長姚淑文答詢表示，收到申訴後，人事單位立即依照程序按部就班處理，這名主管也已經離開原工作單位。

蔣萬安則說，絕不容許職場霸凌，他已要求各局處的人事單位特別注意這類申訴，一接獲就要馬上處理。

姚淑文會後受訪說明，這名主管當時是被2名員工透過院長信箱投訴情緒控管問題，院長收到後優先處理其情緒並協助自我調適，後來這名主管主動申請調職，後續也未再接獲員工反映類似狀況。

此外，洪婉臻指出，她還收到一封陳情信，指某局處首長濫用特別費、涉性騷擾女員工，還會要求員工不能比他早下班「不然就死定了」，害得許多員工晚間9時還不敢回家，這類職場霸凌情形已長達5.5年。

洪婉臻將這封信交給蔣萬安並要求徹查；蔣萬安親自接下，允諾會盡快了解此事。（編輯：李淑華）1131125