頭份T字路口小客車逆向撞護盾 酒駕男擦傷送醫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣26日電）高姓男子今天駕車沿苗栗縣頭份市信義路逆向衝往T字路口的銀河路，撞破停車場水泥護盾後卡在邊坡上，高男多處擦傷送醫。警方指出，高男酒測值1.22mg/L，依法送辦。

頭份市信義路與銀河路呈T字路口，目擊者表示，事故發生在上午6時40分許，高男駕駛的車輛從信義路逆向直衝銀河路，幾乎沒煞車撞上停車場水泥護盾後，騰空翻滾2圈卡在國道1號旁邊坡下。

目擊民眾指出，事故當時造成巨大聲響，所幸車內駕駛還能行走，但很明顯看出步伐相當不穩。

這起事故也在網路社群引發討論，有網友指出，數分鐘前才有出門走路運動的老人家經過，幸好未波及他人安全。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

苗栗縣警察局頭份分局表示，經查高姓男子駕駛自小客車由頭份市信義路往銀河路逆向行駛，自撞銀河路停車格旁護欄後跌落邊坡，高男身體多處擦傷，送醫無大礙。

警方指出，高男酒測值為1.22mg/L，全案依公共危險罪移送苗栗地檢署偵辦，同時呼籲，酒後駕車不僅自身安全堪慮，且容易危害到其他用路人安全，酒後切勿心存僥倖駕車，如有需要，可請代駕協助，切莫以身試法。（編輯：李錫璋）1131126