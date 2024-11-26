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男誆騙投資非法吸金逾8億 台南高分院加重判14年4月

2024/11/26 16:43
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（中央社記者張榮祥台南26日電）陳姓男子2012年起在高雄市設立辦公室，誆騙投資非法吸金逾新台幣8億元，台南地方法院判刑14年；上訴二審後，台灣高等法院台南分院今天改判14年4個月。全案可上訴。

台南高分院今天宣判，陳男共同犯銀行法第125條第1項後段之非法經營收受存款業務罪，處有期徒刑14年4月。未扣案犯罪所得8億9098萬元，除應發還被害人或得請求損害賠償之人外，其餘沒收，於全部或一部分不能沒收或不宜執行沒收時，追徵價額。

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陳男坦承2012年間起在高雄鼓山區設立辦公室，對外宣稱在澳門威尼斯人賭場、新加坡金沙賭場經營VIP賭廳及生技公司，如參與投資經營，每月可獲取投資金額3%至6%不等紅利，如投資達一定金額，得免費招待前往澳門、新加坡賭場參觀旅遊。

另外，投資人如招攬其他下線投資達一定金額，並經陳男同意，即可取得「經營管理權」，並得自招攬投資總金額（含自己及其他下線投資金額）多抽取1%至2%不等紅利，及自行決定下線投資人紅利成數，以此招攬投資。（編輯：陳仁華）1131126

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