偵查佐疑遭同事霸凌輕生 彰縣警局報請檢方調查

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（中央社記者吳哲豪彰化27日電）彰化縣警察局刑警大隊1名偵查佐日前在租屋處輕生，家屬今天發陳情信，懷疑張姓偵查佐遭刑警大隊蕭姓隊長及2名隊員霸凌；縣警局則說，內部調查無不法，已報請檢察官調查。

家住台中市的張姓偵查佐今年10月17日晚上沒有到辦公室值班，同事察覺有異，前往張姓偵查佐彰化租屋處查看，發現張男倒臥浴室，送醫不治，員警另在臥室發現炭火。

張姓偵查佐的妻子今天向總統府等單位發陳情信，指先生疑似遭長官霸凌，含冤致死，縣警局對死因避重就輕，另從先生遺留手機中的訊息，清楚明白指名道姓，控縣警局刑警大隊蕭姓隊長等3人職場霸凌，縣警局卻否認試圖掩蓋，希望能查明真相，讓張姓偵查佐沉冤得雪。

有媒體打電話向張姓偵查佐的妻子韓女查證，但韓女表示不願受訪。

蕭姓隊長則向媒體澄清，絕無霸凌情事，在工作上也沒有給偵查佐壓力，而張姓偵查佐平時工作認真，生活無異狀，跟同事也沒有過節，事發後也到靈堂致哀。

彰縣警局則發新聞說明，內部已進行行政調查，相關同仁無不法，另為求公正，已主動報請彰化地方檢察署調查。（編輯：李淑華）1131127

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