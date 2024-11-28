宣導防詐 台東警局：26日全國被詐逾4億僅澎湖無案

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（中央社記者盧太城台東縣28日電）詐騙猖獗，根據警政署「打詐儀錶板」資訊，26日當天全國受理628件詐騙案，損失逾4億4000萬，其中以台中最高，全國22個縣市，僅澎湖縣警方沒有受理到詐騙案。

台東縣政府為強化全民防詐意識，今天上午由副縣長王志輝率同警察局長梁東山，主持打詐儀錶板記者會。

王志輝致詞表示，近期詐欺手法層出不窮，且隨著科技不斷更新，識詐能力較佳的青壯年受騙案例也越來越多；尤其詐騙集團最常使用網路接觸被害者，因此在網路上看到任何訊息，都必須提高警覺。

梁東山分別報告全國和台東詐騙狀況，以及詐騙手法。他說，根據內政部警政署的「打詐儀錶板」資料，11月26日當天，全國警方受理詐騙案628件，損失金額新台幣4億4678萬餘元，其中以台中市9156萬7284元最多，22個縣市僅澎湖縣當天未接到詐騙案報案。

他說，詐騙手法前5名為假投資詐騙、網路購物詐騙、中獎通知、假買家騙賣家、假交友（投資詐財）。

梁東山表示，內政部警政署為讓民眾瞭解全國詐欺現況，於9月1日推出「打詐儀錶板」，並每日公布全國詐欺數據及實際案例故事等，民眾可至警政署165反詐騙官網查看，即時了解政府打詐成效。（編輯：陳仁華）1131128