京華城案查金流 北檢再度提訊柯文哲

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（中央社記者林長順台北29日電）台北地檢署偵辦京華城案已到收尾階段，為釐清相關金流等細節，檢察官今天下午再度提訊在押的前台北市長柯文哲。柯文哲的頭髮已略長，他身著外套走下囚車，面色漠然進入北檢。

媒體報導，檢廉從柯文哲實質掌握的8大金庫密帳，整理出逾300筆可疑的政治獻金，其中有逾新台幣2300萬元與威京集團主席沈慶京相關的金流，認為是有對價關係的賄款，加上涉侵占政治獻金逾5000萬元，柯文哲的不法金額已破億元。對此，檢方不回應。

檢廉調查，沈慶京為獲取京華城改建案超過560%的容積樓地板面積，涉嫌指示前鼎越開發董事長朱亞虎領銜威京集團高階主管，每人30萬元共計210萬元，匯入柯文哲指定的台灣民眾黨政治獻金專戶，作為柯文哲與沈慶京期約違背職務行賄前金。

檢廉懷疑，柯文哲明知增加過高、超過560%容積樓地板面積予京華城改建案涉違背法令，仍令前台北市副市長彭振聲主持都委會，用各種手段，多次召集都委會，促成京華城改建案擴增到840%容積樓地板面積。沈慶京之後涉嫌交付1500萬元給柯文哲，作為部分賄賂。

北檢8月底起指揮法務部廉政署、法務部調查局陸續發動數波搜索約談，並聲請羈押柯文哲、彭振聲、沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、應曉薇助理吳順民、朱亞虎與前台北市長辦公室主任李文宗等人獲准。

檢察官已聲請具保停押朱亞虎、吳順民獲准，另聲請延押柯文哲、彭振聲、沈慶京、應曉薇、李文宗獲准，柯文哲未提起抗告而確定，其餘4人提抗告後均遭台灣高等法院駁回確定。

另外，檢察官也聲請扣押京華城土地、木可公司帳戶獲准。鼎越開發公司提起抗告，高院發回更裁，台北地方法院仍裁定扣押。鼎越公司日前已再提起抗告。（編輯）1131129