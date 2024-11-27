京華城土地二度遭裁准扣押 北院：鼎越再提抗告
2024/11/27 11:11（11/27 11:39 更新）
（中央社記者林長順台北27日電）北檢偵辦京華城案，認為柯文哲等人涉違法圖利京華城容積獎勵20%，聲請扣押京華城土地獲准。鼎越公司提抗告，高院發回後北院更裁仍裁准扣押。北院今天表示，已收到鼎越抗告。
京華城容積率於柯市府任內暴增到840%，台北地檢署分案偵辦，認定前台北市長柯文哲、前台北市副市長彭振聲等人涉違法圖利行為，讓第三人的鼎越開發公司獲有建築容積獎勵率20%的不法利益，屬於犯罪所得應予沒收，經估算不法利益達新台幣111億7023萬6000元。
北檢為保全日後追繳，向台北地方法院聲請扣押鼎越公司所有的台北市松山區西松段三小段156地號土地（京華城案土地）獲准。鼎越公司不服，提起抗告。
台灣高等法院認為，京華城公司與鼎越公司各具法人格，鼎越公司何以屬於刑法第38條之1第2項第3款所稱取得犯罪所得的第三人，原裁定未妥適說明認定的理由及依據，因此撤銷原裁定，發回北院。北院更裁仍裁准扣押京華城土地。
北院今天表示，鼎越公司昨天下午提起抗告，已轉送高院審理。（編輯：戴光育）1131127
延伸閱讀京華城案彭振聲遭北檢再提訊 調查財產來源不明京華城案前台北市長辦公室主任李文宗 延押2個月議員促京華城先繳容積獎勵保證金87.8億 北市允研議京華城案關鍵容積率、容積獎勵是什麼？建築物能蓋多高全看它
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
京華城案彭振聲遭北檢再提訊 調查財產來源不明