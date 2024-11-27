京華城案彭振聲遭北檢再提訊 調查財產來源不明

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（中央社記者林長順台北27日電）台北地檢署偵辦京華城案，認定前台北市副市長彭振聲涉嫌貪污治罪條例圖利、財產來源不明等罪，日前聲請延長羈押獲准。檢察官為鞏固案情，今天上午再度提訊在押的彭振聲說明。

檢廉調查，威京集團主席沈慶京為獲取京華城改建案超過560%的容積樓地板面積，涉嫌指示前鼎越開發董事長朱亞虎領銜威京集團高階主管，每人新台幣30萬元共計210萬元，匯入前台北市長柯文哲指定的台灣民眾黨政治獻金專戶，作為柯文哲與沈慶京期約違背職務行賄前金。

檢廉懷疑，柯文哲明知增加過高、超過560%容積樓地板面積予京華城改建案涉違背法令，仍令彭振聲主持都委會，用各種手段，多次召集都委會，促成京華城改建案擴增到840%容積樓地板面積。沈慶京之後涉嫌交付1500萬元給柯文哲，作為部分賄賂。

北檢8月底起指揮法務部廉政署、法務部調查局陸續發動數波搜索約談，並聲請羈押柯文哲、彭振聲、沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇、應曉薇助理吳順民、朱亞虎與前台北市長辦公室主任李文宗等人獲准。日前聲請吳順民、朱亞虎具保停押，柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗、彭振聲延押獲准。

北檢查出，彭振聲除了涉嫌圖利京華城，另涉貪污治罪條例公務員來源不明罪，檢察官已陸續傳喚相關證人，調查彭振聲的資金來源。

媒體報導，彭振聲的不明財產超過新台幣800萬元。對此，檢方不願證實。

北檢鞏固京華城案、柯文哲政治獻金案情後，今天再度提訊在押的彭振聲，調查財產來源不明等案情，囚車於上午9時5分左右到達北檢。

媒體詢問，是否轉為污點證人。對此，彭振聲並未回應。（編輯：戴光育）1131127