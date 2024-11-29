花蓮男子躺地滾過行人穿越道 警方追查將開罰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣29日電）花蓮警方昨天網路巡邏發現，花蓮市國聯三路及國聯五路路口有1名男子躺在路面、滾過行人穿越道。警方根據監視器畫面掌握男子身分，已通知到案說明。

根據監視器畫面，昨天下午1時許行經花蓮市國聯三路與國聯五路口停等紅燈時，1名黑衣、黃褲男子突然躺地，用滾地方式通過行人穿越道，穿越後一度仰躺休息，再繼續朝人行道滾走。

怪異行為引起駕駛注意，一名計程車司機趕緊拿起無線電通知其他司機，「斑馬線有人在滾，滾整條斑馬線」呼籲司機們開車要集中精神。

附近店家指出，這名男子是遊民，常出沒在附近，經常醉酒，懷疑失控行為是喝醉導致。

花蓮警分局今天指出，豐川派出所網路巡邏小組於臉書社群平台發現民眾貼文，立即調閱監視器調查，所幸沒有造成危害，已掌握男子身分，通知到案說明。

警方呼籲，依照道路交通管理處罰條例第78條規定，於交通頻繁道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通，可處新台幣500元罰鍰。（編輯：謝雅竹）1131129