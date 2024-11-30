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台中北屯汽機車碰撞起火 3人受傷送醫

2024/11/30 10:45
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（中央社記者郝雪卿台中30日電）台中北屯區今天凌晨在環中路與榮德路口發生汽機車碰撞起火事故，消防局據報到場布水線搶救，將受傷的2車駕駛與1名乘客送醫，起火原因及肇事責任將調查釐清。

台中市消防局凌晨2時34分據報北屯區榮德路和環中路交叉路口發生汽、機車火警案，出動各式消防車3輛、救護車3輛，消防人員11人前往搶救。

消防局表示，自小客車與機車發生交通事故後，導致汽車起火燃燒，經布水線搶救，火勢於2時51分控制、2時53分撲滅，起火原因由火調人員調查中。

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這起事故造成3人受傷送醫，28歲楊姓汽車駕駛四肢及顏面約2度30%燒燙傷、意識模糊，送往中國醫藥大學附設醫院救治。31歲陳姓汽車乘客四肢約2度10%燒燙傷、意識清楚，30歲呂姓機車駕駛四肢擦傷、意識清楚，2人送往台中慈濟醫院救治。

至於2車駕駛飲酒情形，警方指出，機車駕駛沒有飲酒，而汽車駕駛則將報請檢察官抽血鑑定。相關肇事原因及責任歸屬，將由鑑定單位調查釐清。（編輯：郭諭儒）1131130

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