彰警輕生案大逆轉 家屬整理遺物：無關職場霸凌

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（中央社記者鄭維真彰化3日電）彰化縣警察局刑警大隊張姓偵查佐輕生，家屬原指控他遭到職場霸凌，不過家屬今天透過律師發聲明，表示整理遺物發現他是因勤務、自我專案研究雙重壓力才輕生，無關職場霸凌。

家住台中市的張姓偵查佐今年10月17日晚上未到辦公室值班，同事察覺有異，前往其彰化租屋處查看，發現張男倒臥浴室，送醫不治，員警另在臥室發現炭火。家屬日前向總統府等單位發陳情信，質疑他遭刑大蕭姓隊長等3人職場霸凌，含冤致死。

今天家屬聲明書指出，張姓偵查佐生前因警政署宣告反毒、反詐騙是治安重要工作，他為貫徹使命，曾洽律師事務所轉介犯罪防治學系教授協助提供作專案研究，甚至回家徹夜整理資料，並說一定要提出標準工作手冊。

內文提到，張姓偵查佐因研究遇到瓶頸，壓力導致長期失眠，而有失落負面情緒，家屬曾要求他看醫生，他認為能讓其入睡就是警察反毒、反詐的專案工作手冊。對於他打擊詐騙、毒品強烈熱情與認真工作卻不幸殞命，是家屬內心至痛。

家屬表示，過去他們質疑彰化縣警察局、同事霸凌，導致張姓偵查佐輕生，在家屬整理遺物時才發現其因想提供警界打擊詐騙、毒品的標準工作手冊，在勤務、自我專案研究雙重壓力下，導致身心失調而有輕生不幸結果，這無關於職場霸凌。

家屬說，對過去因誤會造成張姓偵查佐同事、長官困擾，他們有義務澄清，還警察弟兄、長官清白，也請大家支持警察打擊犯罪，張姓偵查佐以當刑警為榮，他們以張姓偵查佐當警察為榮。

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彰化縣警察局表示，張員從警愛警，同仁對此憾事皆深感遺憾與不捨，家屬已透過律師聲明還3位同仁清白，縣警局已辦理身心諮商讓同仁盡速恢復正常生活和工作，協助家屬後續相關撫卹事宜，回歸平靜生活，一起繼續打擊犯罪，守護彰化治安環境。（編輯：陳清芳）1131203

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