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林信吾殺警案 台南高分院：未受釋憲影響換法官

2024/12/3 18:02
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（中央社記者張榮祥台南3日電）台南市111年8月發生殺警案，造成警員凃明誠、曹瑞傑殉職，凶嫌林信吾一審被判處死刑，全案上訴二審；台南高分院今天表示，林信吾殺警案未受113年憲判字第8號影響而換法官。

凃明誠家屬質疑林信吾殺警案，是否受憲法法庭113年憲判字第8號判決影響而換法官；台灣高等法院台南分院今天發布新聞稿指出，此案於民國112年12月8日上訴後立刻分案，由刑事庭巨股法官陳顯榮抽中為受命法官，審判長是庭長張瑛宗，陪席法官是黃裕堯；陳顯榮今年1月15日及5月6日各召開準備程序庭1次。

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台南高分院表示，陳顯榮今年8月29日因任法官滿40年退休，此案同日退科重新輪分，由刑事庭興股法官吳書嫺抽中接辦，審判長是庭長吳錦佳，陪席法官是吳勇輝；吳書嫺已訂12月18日召開準備程序庭。全案未因113年憲判字第8號影響而換法官。

明德外役監逃犯林信吾111年8月殺警奪槍，2名警員殉職，落網遭台南地檢署求處死刑，台南地方法院認定林信吾殺意堅定，殘虐且毫無人性，犯後一副「什麼都無所謂、要命一條」態度，暴力再犯機率高，112年11月23日判處2個死刑，褫奪公權終身。（編輯：郭諭儒）1131203

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