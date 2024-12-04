網紅超哥涉毆打恐嚇Toyz 北檢起訴傷害等罪

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（中央社記者謝幸恩台北4日電）網紅「Toyz」（本名劉偉健）1月間到網紅「超哥」（本名黃伯超）經營的餐廳吃飯並直播評價，超哥認為被惡意批評而毆打Toyz遭逮捕。北檢認定事證明確，今天依傷害、恐嚇罪起訴。

台北地檢署起訴指出，今年1月20日晚間9時許，Toyz到超哥所經營的台北市大安區延吉街餐廳吃飯並直播評價；超哥不滿Toyz批評其餐廳食物，徒手毆打Toyz，另一名餐廳員工林姓男子以腳踢踹Toyz，導致Toyz受有多處傷害。

此外，超哥當場對Toyz恫稱，「要殺死你，不是你死就是我死，如果你一天還在台灣就別想活著」等語，使Toyz心生畏懼，致生危害於安全。

台北市警察局大安分局獲報後到場處理，以現行犯逮捕超哥送辦；檢察官複訊後，諭令新台幣5萬元交保。Toyz送醫治療後，報警提告超哥與林男涉犯殺人未遂、傷害及恐嚇等罪。

北檢檢察官偵查後認為，依現場監視器錄影畫面，雙方肢體衝突持續4分鐘，且超哥與林男分別以徒手、腳踹方式毆打Toyz，未見持有棍棒刀械武器攻擊，Toyz的傷勢並未危及生命，認定超哥與林男無殺人之故意，依傷害罪起訴。

至於Toyz提告超哥與林男涉犯恐嚇罪的部分，根據現場監視器畫面，超哥犯恐嚇罪的部分事證明確，但無積極事證認定林男有出言恐嚇的客觀行為，因此林男被控恐嚇的部分，予以不起訴處分。

Toyz曾為電玩遊戲英雄聯盟職業競技選手，並拿下世界冠軍，因涉嫌販賣第二級毒品被判處有期徒刑4年2月定讞，已入監服刑。（編輯：李淑華）1131204