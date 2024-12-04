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宥勝強制猥褻女子案 二審12/31宣判

2024/12/4 14:40（12/4 14:58 更新）
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藝人宥勝（右）遭控性騷擾，一審判刑8月。（中央社檔案照片）
藝人宥勝（右）遭控性騷擾，一審判刑8月。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉世怡台北4日電）藝人宥勝被控跨坐在1名女子大腿上強吻撫摸，一審依強制猥褻罪判刑8月。案經上訴，二審台灣高等法院今天開庭並辯論終結，宥勝面對媒體詢問均低調未答。法官諭知31日上午宣判。

本案二審由台灣高等法院審理，今天開庭，因涉及妨害性自主案件不公開審理。宥勝在辯護人陪同下，進入法庭，被害人則委由律師出庭，庭訊40多分鐘結束。

全案緣於，檢方起訴指出，宥勝於民國105年底在工作結束後以順路為由，提議送在職場認識的女子返家，女子即駕駛宥勝的車子，搭載宥勝返回女子住處。

檢方表示，宥勝抵達被害女子住處後，以借廁所為由進入女子家中，上完廁所未離去，佯裝心情不佳向女子抱怨，邊抱怨邊走向女子坐著的沙發，突以面對面姿勢跨坐在女子大腿上。

宥勝涉嫌徒手控制女子雙手，並解開女子內衣，用舌頭舔女子耳朵，用手撫摸女子胸部。因女子持續反抗，宥勝才停止。台北地檢署依強制猥褻罪，起訴宥勝。

一審的台北地方法院審理後，審酌宥勝於案發時為具有名氣的演藝人員，具有一定媒體關注度，與被害女子間有上下從屬關係，利用被害女子的信任且使用強暴手段，嚴重侵害被害人性自主決定權及身體控制權。

北院指出，宥勝迄今未與被害人達成和解，也沒有任何實際填補損害行為，且宥勝在法院進行審理程序交互詰問前，不當接觸被害人及證人，難認有懇切悔悟之心，5月底依強制猥褻罪判處宥勝有期徒刑8月。

案經上訴，二審台灣高等法院9月開庭時，宥勝庭訊後接受媒體採訪，2度鞠躬道歉向被害女性及大眾道歉，盼二審給改過自新、緩刑機會。（編輯：方沛清）1131204

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