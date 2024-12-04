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台中男罵高鐵站務員3句 二審也認冒犯輕微無罪確定

2024/12/4 16:39
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（中央社記者趙麗妍台中4日電）台中一男子日前到高鐵台中站搭車，因購票有誤要求換成敬老票遭拒，朝站務員連罵3句髒話，一審認男子所罵髒話非逾越一般人可忍受程度，判無罪；二審今天駁回上訴，無罪確定。

判決書指出，男子去年8月與母親到高鐵台中站搭車，因操作機台購票有誤，前往人工售票處要求更換為敬老票，但站務員告知因已過發車時間，所以無法換票，但是可搭乘自由座；男子氣憤之餘，連罵3句髒話，站務員提出公然侮辱告訴。

檢警調查，男子聲稱是生氣站務員的不作為，但他強調罵的是公司制度，並非站務員。

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台中地方法院法官審酌，男子因不滿站務員處理車票更換事宜，進而口出不雅詞語、宣洩不滿，法官認為被告用語雖具有不雅、冒犯意味，但言語攻擊時間短暫、瞬時，並非反覆、持續出現之恣意謾罵或攻訐，冒犯及影響程度較輕微，尚未逾越一般人可合理忍受範圍，判男子無罪。

台中高分院認為一審認事用法沒有違誤，駁回上訴，維持一審原判，全案確定。（編輯：陳仁華）1131204

#台中市
#高鐵台中站
#台中地方法院
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