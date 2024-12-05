5億高中生案二審開庭後夏男遭毆 警逮涉案男偵詢

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（中央社記者蘇木春台中5日電）賴姓男高三生案，一審依偽造文書將與賴男同婚的夏姓男子判刑1年6月；夏男今天二審出庭，開完庭步出法院時，突遭鄭姓男子出拳攻擊，警方已將鄭男逮捕帶回警局釐清。

台灣高等法院台中分院今天上午再度開庭審理賴姓男高三生案，夏男開完庭後，在律師陪同下步出法院，對於媒體提問有什麼委屈與想法，夏男皆保持沉默未回應。

夏男在路旁準備上計程車時，突遭1名黑衣男子上前出拳毆打下巴、脖子，夏男受驚嚇連口罩都脫落，黑衣男還大喊「畜生、你這個畜生」等語，在場員警立即將2人拉開，夏男大喊「幫我記下他的身分證字號」，夏男在警方維安下搭計程車離去，員警並將涉案的42歲鄭姓男子當場逮捕。

媒體上前詢問鄭男犯案動機，鄭男起初未回應，記者詢問「是不是看不下去」，鄭男才回說：「真的看不下去了」，隨後被警方帶回派出所偵詢。

賴姓高三生剛滿18歲時，生父死前贈與30筆不動產，市值新台幣5億元，生父去年4月底過世、5月3日告別式；隔天賴男與夏男（承辦贈與事務的夏姓地政士兒子）外出，2人登記同婚後2小時，賴男卻在夏男住處墜樓身亡。事後與賴男同婚的夏男被台中地檢署依偽造文書罪嫌起訴，今年6月間一審宣判，夏男遭判1年6月徒刑，夏男不滿，提出上訴。

台中高分院今天再開庭審理，檢辯雙方就LINE對話、通話紀錄與監視器等證據進行勘驗，夏男在勘驗監視器畫面時表示，畫面是客觀的，但轉化成文字時解讀偏頗，認為因此造成一審錯誤判決。

夏男當庭表示，他被賴男的家屬指控霸占土地權狀，但他認為權狀只能歸還給繼承人，而且這只是幾張紙，他被指控為謀得財產結婚讓他無法接受。夏男並稱，他去年3月間就有準備跟賴男結婚，他還補發身分證準備結婚用，並事先準備好結婚證書，足見有結婚真意。

合議庭今天開庭後，當場諭知下回開庭將繼續勘驗證據，預定12月19日再開庭審理。（編輯：李錫璋）1131205