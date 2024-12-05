土城汽車回收場火災三峽樹林空品遭殃 新北環保局籲緊閉門窗

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（中央社記者黃旭昇新北5日電）新北市土城區忠義路汽車回收場今天下午火警，消防局晚間8時許表示，現場動用怪手進行殘火處理。環保局說，監測三峽區北大特區等區域仍受影響，住戶宜緊閉門窗、外出戴口罩。

新北市消防局指出，下午2時12分據報，土城區忠義路某汽車資源回收廠戶外層層堆疊的報廢車輛起火，獲報後立即出動人車搶救。

經布水線灌救，消防局表示，下午4時30分許初步控制火勢，但現場因汽車層層疊疊，且火場悶燒，仍要逐一排除。

消防局告訴中央社記者，截至晚間8時20分仍動用重機具將汽車殘骸與零件等移除，持續殘火處理，防堵復燃。

這場火警造成濃煙衝向天際，環保局表示，下午3時許到達現場監測，經模擬空氣品質影響範圍為三峽區、土城區、樹林區，一度呼籲家戶緊閉門窗，外出戴口罩。

環保局回應中央社記者詢問表示，稽查人員晚間8時許回報，仍有殘火進行剷除作業中，現場進行空氣品質監測，並通報相關區域的里長。

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環保局指出，經監控發現空氣擴散條件不錯，但殘火處理中，一定會伴隨明顯火煙，火場周邊住戶難免聞到臭味，請敏感族群仍要照顧自我健康與相關門窗防護措施。

環保局表示，觀測大範圍微感器動態圖，煙流擴散至下風處有部分沉降，短時間影響到較低區域；經研判三峽區北大特區南邊有些微影響，請土城區、樹林區及三峽的下風處民眾注意緊閉門窗，外出配戴口罩做好防護措施。（編輯：戴光育）1131205