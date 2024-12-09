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雪隧遇逼車狂按喇叭閃遠燈 最重可罰3.6萬元

2024/12/9 12:36
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（中央社記者王朝鈺宜蘭9日電）民眾昨天開車行經國道5號雪山隧道時，遭後方車輛逼近不斷按喇叭及閃遠光燈。警方今天表示，若科技執法有拍到違規，會依規定製單舉發，並請報案人檢舉，最重可處3萬6000元罰鍰。

游姓女子昨天晚間在臉書（Facebook）社團「宜蘭知識+」發文並上傳影片指出，雪山隧道往宜蘭方向出現逼車狂魔，後方車輛瘋狂閃遠光燈，車距幾乎碰「屁股」（車尾），「狂按聲音好聽的喇叭」。

游女指出，當時她們的車速約時速80公里至90公里，前方也有車無法再加快車速，從進雪隧就被逼（車）直到出了雪隧，實在很危險，車上還有嬰兒被嚇到大哭，雖有立刻報警，但警方請她們7天內上傳影片檢舉。

國道第九公路警察大隊今天表示，昨天晚間7時許接獲民眾報案，第一時間告知民眾隧道內科技執法設備若有拍攝到後車違規，會依規定製單舉發，並請報案人可在7天內將影片資料上傳至國道公路警察局網站檢舉專區，另建議報案人為保護自身安全，可先至避車彎等待，等對方離開後再行駛。

國道九隊指出，目前尚未收到報案人檢舉影片，一旦收到相關檢舉案件，會立即展開調查，調閱隧道內監視錄影確認事件經過，並依相關規定處理。惡意逼車行為不僅危及當事人安全，也對隧道內其他駕駛人造成潛在危害及威脅。

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國道九隊指出，依影片顯示，後方車輛駕駛不僅逼近受害車輛，還多次長按喇叭及變換燈光等行為，已違反道路交通管理罰條例第33條「未保持安全距離」及「連續密集按鳴喇叭、變換燈光或其他方式迫使前車讓道」，分別可處新台幣3000元以上、6000元以下罰鍰。

國道九隊表示，另最重可依道路交通管理罰條例第43條1項3款「任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道」，處6000元以上、3萬6000元以下罰鍰，並當場禁止駕駛、記違規點數，還要接受道路安全講習。（編輯：張銘坤）1131209

#國道公路警察局
#國道5號雪山隧道
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